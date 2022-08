Der niederländische Finanzdienstleister ING Group (ISIN: NL0011821202) will eine Zwischendividende in Höhe von 0,17 Euro an seine Aktionäre ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 15. August 2022. Ex-Dividenden Tag ist der 8. August 2022. Im zweiten Quartal 2022 erzielte die Großbank einen Nettogewinn von 1,18 Mrd. Euro nach 1,46 Mrd. Euro im Jahr zuvor, wie die im EuroStoxx 50-Index notierte Bank ...

