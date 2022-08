Die Analysten der Societe Generale bestätigen Raiffeisen Bank International mit Halten und erhöhen das Kursziel von 12,8 auf 13,4 Euro. Morgan Stanley bestätigt Raiffeisen Bank International mit Underweight, hebt aber das Kursziel von 14,0 auf 16,0 Euro an. Barclays bekräftigt Raiffeisen Bank International mit Overweight und erhöht das Kursziel von 15,0 auf 17,0 Euro. Autonomous Research bleibt bei Raiffeisen Bank International auf Underperform und passt das Kursziel von 14,7 auf 14,4 Euro an. Goldman Sachs bestätigt das Buy für Andritz und hebt das Kursziel von 53,0 auf 54,0 Euro an. LBBW erhöht das Rating für A1 Telekom Austria von Halten auf Kaufen und belässt das Kursziel bei 7,8 Euro. Societe Generale bestätigt die OMV mit ...

