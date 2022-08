Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat gestern, wie der Rest von Europa, fester geschlossen. Der ATX konnte um 0,31 Prozent auf 3.005,43 Punkte zulegen. Für gute Stimmung sorgten die freundlichen Tendenzen an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street, nachdem überraschend gut ausgefallene US-Konjunkturdaten die Sorgen des Taiwan Konfliktes zwischen den USA und China in den Hintergrund geraten ließen. Bei den Banken waren BAWAG, die ein Plus von 1,4 Prozent erreichte und Erste Bank mit einem Gewinn von 1,5 Prozent die Gewinner. Die Raiffeisen Bank, die am Dienstag die Zahlen vorlegte, musste leider einen Abschlag von 0,3 Prozent hinnehmen. Gestern berichtete der heimische Faserstoffproduzent Lenzing seine Ergebnisse zum ...

