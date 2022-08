In ihrem jüngsten Research-Update zu Excellon Resources (TSX: EXN; FRA: E4X2) setzen die Cormark-Analysten Richard Gray und Brandon Smith auf die Exploration des Goldprojekts Kilgore Projekts in Idaho, USA, und auf die Ergebnisse des Silver City Projekts in Deutschland. Sie gehen davon aus, dass die Silberproduktion auf der Platosa Mine in Mexiko zum 3. Quartal auslaufen wird.Excellon produzierte in Q2/22 545.444 oz AgEq. Die Produktion umfasste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...