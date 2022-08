Der chinesische Mischkonzern CK Hutchison Holdings Ltd. (ISIN: KYG217651051) wird eine Zwischendividende in Höhe von 0,84 HKD (ca. 0,105 Euro) an seine Aktionäre ausschütten. Dies ist eine Erhöhung um 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 0,80 HKD. Die Auszahlung erfolgt am 16. September 2022 (Record day: 6. September 2022). Hutchison zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende. ...

