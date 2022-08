Den heutigen Tag dürften Ebay-Aktionäre so schnell nicht vergessen. Denn die Aktie verzeichnet ein Minus von rund fünf Prozent. Damit verbilligen sich die Anteilsscheine auf nur noch 47,93 USD. Die Bären haben die Bullen damit gehörig unter Zugzwang gebracht.

Kursverlauf von Ebay der letzten drei Monate.

Die Technik bleibt trotz dieses Abschlags positiv. Denn markante Hochpunkte sind unverändert in Reichweite. Immerhin genügt ein Plus von rund sechs Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieser Topwert liegt bei 50,82 USD. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter ...

