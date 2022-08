Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen 3M-Aktionären zu hören. So katapultiert sich der Wert derzeit rund drei Prozent nach vorne. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 147,73 USD. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Kursverlauf von 3M der letzten drei Monate.Für eine ausführliche 3M-Analyse einfach hier klicken.

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund 0,1 Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Bei 147,80 USD liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Die Spannung bei ...

