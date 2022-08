Der amerikanische Sportartikelanbieter Nike Inc. (ISIN: US6541061031, NYSE: NKE) zahlt am 3. Oktober 2022 eine vierteljährliche Dividende von 0,305 US-Dollar an seine Aktionäre, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record day ist der 6. September 2022. Im November 2021 steigerte Nike die Quartalsdividende um 11 Prozent. 1984 zahlten die Amerikaner noch 1 US-Cent Dividende je Quartal aus. Seitdem wurde die Ausschüttung ...

