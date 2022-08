In unserer Analyse vom 10.06.22 K+S: Ende der Leidenszeit? hatten wir zuletzt über die charttechnische Situation der Aktie (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) berichtet. Der Kurs konnte in der Folge die mittelfristige Abwärtstrendgerade (schwarz im Chart unten eingezeichnet) knacken und so per se ein neues Kaufsignal generieren. Am Dienstag kam es dann erneut zu deutlichen Zugewinnen bis zur 200-Tage Linie (blau), welche als weiterer Widerstand fungiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...