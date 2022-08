Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3204 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/86 geht es um einen neuen prominenten Shorter bei AT&S, eine Grenze bei Andritz, Konstanz bei Kontron sowie Einladungen durch die IR von Frequentis bzw. Flughafen Wien. Und: Der Börsebrief gabb ist mein Quasi-Script für diesen Podcast, er wird ab September kostenpflichtig. Wie man ihn (also mein Script) gratis weiterbeziehen kann, erzähle ich ebenfalls im Podcast. Erwähnt werden: Frequentis: Frequentis veranstaltet in der ersten vollen September-Woche einen Tag der offenen ...

