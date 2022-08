Nachlese Podcast Donnerstag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3200, alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Magenta-Boss Andreas Bierwirth geht zur Erste Group, der Do&Co-AR macht das rechtzeitig zu den Erste Bank Open, dort gibts ja Do&Co-Buffett. Mittelfristig soll es in Richtung Retailvorstand gehen. Dazu ein Tipp: Andreas Bierwirth ist vor kurzem von einem anderen Andreas Bierwirth genial interviewt worden. So ist auch der Titel gemeint: Vom Interviewer kann ich nämlich viel lernen. Wortwitz at its best, danke an CEO-Beraterin Nele Sicher für den Tipp.'Andreas Bierwirth interviewt Andreas Bierwirth: https://abmotion.de/andreasbierwirthinterview/ - Nathalie Boyke mixt die Stationen ORF, Erste Asset Management, ...

