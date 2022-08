WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. August (32. KW) -2

DJ WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. August (32. KW)

=== M O N T A G, 8. August 2022 06:55 DE/Bertrandt AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Ehningen *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 3Q (08:30 Presse- Telefonkonferenz; 10:00 Telefonkonferenz für Analysten), München 07:05 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 2Q, Berlin 07:30 DE/q.beyond AG, Ergebnis 2Q, Köln *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1H, Stuttgart 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland August 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 2Q, Mainz 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1H, Hamburg 22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q, New York D I E N S T A G, 9. August 2022 *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 2Q, Frankfurt 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1H (11:00 Telefonkonferenz), Duisburg 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 2Q, Garching 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 2Q, Oldenburg 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 1H, Luxemburg 07:05 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 2Q, München *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 2Q (09:30 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), München *** 07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Ergebnis 1H (15:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), München 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1H, Oberkirch 08:10 DE/Leifheit AG, ausführliches Ergebnis 1H, Nassau *** 08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 2Q (15:00 Telefonkonferenz für Investoren), Hannover *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 2-jährige Bundesschatzanweisung über 6 Mrd Euro 12:00 FR/OECD, Frühindikator Juli *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 2Q, Fort Worth 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - US/Globalfoundries Inc, Ergebnis 2Q (vor Börsenbeginn) - Börsenfeiertag Singapur M I T T W O C H, 10. August 2022 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juli *** 06:00 GB/Prudential plc, Ergebnis 1H, London 06:55 DE/Stratec SE, ausführliches Ergebnis 1H, Birkenfeld *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1H (10:00 Presse-Telefonkonferenz; 12:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Essen *** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 2Q, Essen *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz), Wiesbaden *** 07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, Ergebnis 1H (08:00 Media Roundtable), Regensburg *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 2Q, Düsseldorf 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg 07:00 DE/Knaus Tabbert Group, ausführliches Ergebnis 1H, Jandelsbrunn 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 07:05 DE/Leoni AG, Ergebnis 2Q, Nürnberg 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 2Q, Maintal 07:15 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Ergebnis 2Q, Heidelberg *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 2Q (08:00 Telefonkonferenz), Hannover *** 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1H, Pullach 07:30 DE/Indus Holding AG, ausführliches Ergebnis 1H, Bergisch Gladbach 07:30 DE/Bike24 Holding AG, Ergebnis 1H, Dresden 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, Ergebnis 1H, Hamburg 07:30 AT/Wienerberger AG, ausführliches Ergebnis 1H, Wien *** 07:35 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 2Q, Jena *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 2Q, Zaandam *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Juli (endgültig) *** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz), Hannover 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H, Essen 08:00 DE/Hawesko Holding AG, Ergebnis 1H, Hamburg 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H, Cuxhaven *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro (Kupon: 1,25%) 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli *** 14:30 US/Realeinkommen Juli *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 3Q, Düsseldorf *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q, Burbank D O N N E R S T A G, 11. August 2022 *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1H, Zürich *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK), Bonn *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 3Q (08:00 Presse-Telefonkonferenz; 09:30 Analysten-Telefonkonferenz), München *** 07:00 DE/RWE AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 Presse-Telefonkonferenz; 13:00 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten), Essen *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 3Q (09:00 Presse- Telefonkonferenz; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Duisburg/Essen *** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 2Q, Stuttgart *** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1H, Hamburg *** 07:00 DE/Varta AG, ausführliches Ergebnis 1H, Ellwangen *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, Köln *** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 2Q, Hamburg *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 2Q, Kassel *** 07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 11:00 Presse-Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1H, Niestetal *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli, Frankfurt 07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Baden-Baden 07:00 DE/Synlab AG, Ergebnis 2Q, München 07:00 DE/SAF-Holland SE, ausführliches Ergebnis 2Q, Bessenbach 07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 1H, Schrobenhausen 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q, Mannheim *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 2Q (09:00 Online-PK), Unterföhring *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1H, Salzgitter *** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Neckarsulm 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Ergebnis 1H, Hamburg 07:30 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 1H, Hamburg 07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 1H, Essen 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1H, Köln 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, München 07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1H, Stuttgart 07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, München 07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 2Q, Den Haag 07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 2Q, Wiesloch 07:45 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 1H, Würzburg 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Berlin 07:55 DE/Stemmer Imaging AG, Ergebnis 2Q, Puchheim *** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1H, München 08:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 2Q, München 08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 2Q, Hamburg 08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 1H, Bremen 08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 2Q, Neu-Isenburg 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Frankfurt 08:05 DE/Medios AG, Ergebnis 1H, Berlin 08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, Ergebnis 1H, Lehrte 08:45 DE/Metro AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 3Q, Düsseldorf 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juli 17:40 DE/Patrizia AG, Ergebnis 1H, Augsburg *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 2Q, Büdelsdorf 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H, Hamburg - GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - Börsenfeiertag Japan F R E I T A G, 12. August 2022 *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, ausführliches Ergebnis 2Q, München *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 2Q 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 9 Monate, Mannheim *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1H, Hamburg 07:55 DE/MBB SE, Ergebnis 1H, Berlin 07:55 DE/Aumann AG, Ergebnis 1H, Beelen *** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q *** 08:00 GB/BIP Juni *** 08:00 GB/Industrieproduktion Juni *** 08:00 GB/Handelsbilanz Juni *** 08:00 IE/Flutter Entertainment plc, Ergebnis 1H, Dublin *** 08:15 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1H, München *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Karlsruhe 09:15 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H, Stuttgart *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juni 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juli *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) August *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage August - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (Moody's), Dänemark (Moody's und Fitch), Ungarn (S&P), Schweiz (S&P) ===

