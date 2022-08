Teamviewer-Anteilseigner bekommen momentan richtig was für ihr Geld. Immerhin findet sich der Kurs 3,23 Prozent höher wieder als vor einer Woche. Mit Zugewinnen beendete die Aktie insgesamt drei der fünf Handelstage. Gerade am Mittwoch konnte Teamviewer mit einem Plus von 3,22 Prozent besonders überzeugen. Startet hier jetzt die nächste Party?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund vier Prozent. Im bisherigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...