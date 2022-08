Fuchs Petrolub-Anteilseigner bekommen momentan kräftig auf die Finger. So sind die Kurse im Vergleich zum Vorwochenschluss um 4,07 Prozent weggebrochen. Insgesamt fünf der fünf Handelstage beendete der Titel mit Rücksetzern. Dabei kassierte Fuchs Petrolub am Freitag mit dem Tagesminus von 3,28 Prozent einen echten Treffer unter der Gürtellinie. Die Bären schwingen nun also erst einmal den Taktstock oder gelingt es den Bullen zurückzuschlagen?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Trotz des Abschlags bleibt die Technik bullish. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...