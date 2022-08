DJ PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: STARKES ERSTES HALBJAHR 2022 MIT EINEM UMSATZWACHSTUM VON +61% YoY UND EINER SOLIDEN BER. EBITDA-PERFORMANCE (+50% YoY)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Reinach (pta009/08.08.2022/07:00) - UNTERNEHMENSINFORMATION Reinach (Aargau), 8. August 2022 [ Ad hoc Mitteilung gemäß Art. 53 SIX-Kotierungsreglement ]

MONTANA AEROSPACE AG MELDET STARKES ERSTES HALBJAHR 2022 MIT EINEM UMSATZWACHSTUM VON +61% YoY UND EINER SOLIDEN BER. EBITDA-PERFORMANCE (+50% YoY), NACHDEM DER RAMP-UP DER INVESTITIONSPROGRAMME ABGESCHLOSSEN IST, UM DIE STARK GESTIEGENE NACHFRAGE DER OEMs ZU ERFÜLLEN

Die Montana Aerospace AG (die "Gesellschaft") und ihre operativen Tochterunternehmen (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender hochgradig vertikal integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Segmente Aerostructures, E-Mobility und Energy mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten, veröffentlicht heute die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2022. Die gestiegene Nachfrage der Industrie und die interessanten Chancen der Zukunft werden in den veröffentlichten Ergebnissen deutlich sichtbar.

HÖHEPUNKTE HY1 2022

* Finanzergebnisse: Der Nettoumsatz wuchs um 61,1% auf EUR 578,8 Mio.; die Performance des bereinigten EBITDA (ber. EBITDA) entsprach der Guidance und erreichte EUR 33,9 Mio. (+50,0% YoY), womit die starke Position der Gruppe - insbesondere im Segment 'Aerostructures' - im aktuellen Marktumfeld unterstrichen wurde * Umsatz nach Segment: 'Aerostructures' (+119,9%), 'E-Mobility' (+71,7%) und 'Energy' (+21,3%) * Bereinigtes EBITDA nach Segmenten: 'Aerostructures' (+117,1%), 'E-Mobility' (+281,0%) und 'Energy' (-48,3%) * Guidance erneut bestätigt/leicht erhöht: mit rund EUR 1,16 Mrd. Umsatz im Jahr 2022 (davon 85% organisches und 15% anorganisches Wachstum) und einem ber. EBITDA im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich wird unsere Guidance für 2022 erneut bestätigt; die leichte Erhöhung der Umsatzprognose ist auf das Closing der Akquisition von ASCO Industries zurückzuführen, welches schneller als erwartet durchgeführt werden konnte und das Unternehmen, statt der ursprünglich erwarteten 6 Monate nun 9 Monate zum Umsatz beiträgt * Contracted Sales: wir konnten die Contracted Sales im Vergleich zum Börsengang von 3,9 Mrd. EUR per Mai 2021 auf mehr als 5,0 Mrd. EUR per Ende Juni 2022 deutlich steigern; zusätzlich verzeichnen wir, aufgrund der Übernahme von ASCO Industries und der einzigartigen Positionierung des Unternehmens bei dieser Modellklasse, einen starken Gewinn von Marktanteilen insbesondere bei der A320-Familie; unsere Berechnungen für die Contracted Sales basieren immer noch auf niedrigeren Schätzungen für die Build rates, die durch die OEMs verlautbart wurden * Management-Team: Neustrukturierung des erfahrenen Management-Teams mit Co-CEO Kai Arndt ('Aerostructures'), Co-CEO ('Energy' & 'E-Mobility') sowie CFO Michael Pistauer und CHRO Silvia Buchinger die seit Juli den Vorstand bilden und das Unternehmen auf seinem Wachstumskurs halten werden * Build rates: starker Anstieg der Nachfrage von Fluggesellschaften aufgrund der beschleunigten Rückkehr der Passagiere auf Flüge vor allem im Narrowbody-Bereich; unsere Guidance basiert weiterhin auf im Vergleich zu den OEM-Ankündigungen reduzierten Build rates, um Unsicherheiten in der Lieferkette Rechnung zu tragen (z.B. Annahme einer Build rate von 63/ Monat für die A320-Familie im Jahr 2025 anstelle der angekündigten Build rate von 75/Monat); dennoch haben wir ohne größere Investitionen und ohne weiteren Personalaufbau volle Flexibilität in Bezug auf unsere Kapazitäten, sollte die Nachfrage schneller ansteigen * Mergers & Acquisitions: erfolgreiches Closing der Übernahme von 100 % der Anteile an der S.R.I.F. NV in Belgien ("ASCO") am 31. März 2022; außerdem kann nach der Genehmigung durch die zuständigen Regulierungs- und Kartellbehörden die Zusammenlegung von São Marco mit dem derzeitigen 'Energy'-Geschäft des Unternehmens in Brasilien nun abgeschlossen werden, um hier in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden weitere innovative und nachhaltige Lösungen zu entwickeln * Schuldscheindarlehen: erfolgreiche Platzierung von Schuldscheinen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren und einem Volumen von ca. 80 Mio. EUR, um die Finanzierung des Wachstums der Gruppe in den nächsten Jahren weiter zu stärken und derzeitige kurzfristige Finanzierungen zu ersetzen * Ramp-Up: letzte Schritte des Ramp-Up der großen CAPEX-Projekte der letzten Jahre (> 600 Mio. EUR an Investitionen seit 2018); neben dem Abschluss des Ramp-Ups unserer beiden großen Standorte in Rumänien und Vietnam erfolgreiche Inbetriebnahme und erste Tests für drei neue Strangpresslinien: Großformatstrangpresse, Titanstrangpressen und die Linie für "Drawn Tube" * Energiekosten: unsereEnergiekosten bleiben auf hohem Niveau stabil (ca. 3x so hoch wie im Vorjahr); ca. zwei Drittel dieser Kosten können weitergegeben werden, nur ca. ein Drittel der Mehrkosten muss selbst getragen werden * Inventory: strategischer Aufbau von Lagerbeständen, um mit der Nachfrage im Segment 'Aerostructures' Schritt zu halten * Transportkosten: auch die Transportkosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt; aufgrund unserer hohen vertikalen Integration sind wir von dieser Entwicklung jedoch im Gegensatz zu anderen Marktteilnehmern weniger betroffen * Covenants: keine Covenants auf Ebene der Montana Aerospace AG; Garantie für alle Schuldscheine von Montana Aerospace durch die Montana Tech Components AG (Covenants in place)

OPERATIV AUF KURS IM HY1 2022

Nettoumsatz

Im ersten Halbjahr 2022 erzielte Montana Aerospace einen konsolidierten Nettoumsatz von 578,8 Mio. EUR, das sind 61,1 % mehr als im Vorjahr (359,4 Mio. EUR), was eine Trendumkehr des Covid-19 bedingten Rückgangs bedeutet und das Niveau vor der Pandemie sogar deutlich übertrifft. Während alle Sektoren Verbesserungen aufwiesen, war die Erholung im 2. Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr im Bereich 'Aerostructures' am stärksten, dicht gefolgt von 'E-Mobility'. Diese positive Entwicklung wurde durch die Übernahme der ASCO-Gruppe durch Montana Aerospace begünstigt, die dieses Jahr bereits 59,6 Mio. EUR zum Nettoumsatz beitrug.

EBITDA

Bereinigt um einmalige und nicht-operative Effekte - insbesondere das Management-Stock-Option-Programm (MSOP) und die Akquisition von ASCO - erreichte das bereinigte EBITDA in den ersten sechs Monaten 33,9 Mio. EUR und lag damit deutlich über dem Wert von 22,6 Mio. EUR im gleichen Zeitraum 2021. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 5,9 % im Vergleich zu 6,3 % im ersten Halbjahr des Vorjahres und 7,1 % im Gesamtjahr. Auf nicht bereinigter Basis stieg das EBITDA der Gruppe von 16,2 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2021 auf 28,6 Mio. EUR im Jahr 2022, was einem Wachstum um 76,5 % entspricht und mit der Entwicklung des bereinigten EBITDA (Anstieg um 50,3 % im Vergleich zum vorherigen Zeitraum) übereinstimmt.

Diese Erhöhung des EBITDA ist im Wesentlichen auf die deutliche Verbesserung der Produktionsleistung (Nettoumsatzerlöse plus Veränderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen; + 222,2 Mio. EUR) zurückzuführen, die durch den Gewinn von Marktanteilen und höhere Build rates im Jahr 2022 sowie den Ausbau der Belegschaft auf rund 6.829 Mitarbeiter (vor allem aufgrund der neu erworbenen ASCO-Gruppe) unterstützt wurde. Die Aufwendungen für Material, Hilfs- und Betriebsstoffe und Dienstleistungen sowie die Personalkosten waren im Vergleich zu Q1 2022 höher (EUR 393,3 Mio. gegenüber EUR 265,2 Mio. bzw. EUR 122 Mio. gegenüber EUR 78,9 Mio.), was den Effekt leicht abschwächte. Montana Aerospace sieht jedoch weiterhin den Zugang zu qualifiziertem Personal und ausreichend Rohmaterial als entscheidende Meilensteine für zukünftiges Wachstum.

Die größten Anpassungen des EBITDA im Jahr 2022 waren die Kosten im Zusammenhang mit dem MSOP (2,5 Mio. EUR), gefolgt von Rechtskosten (1,6 Mio. EUR) sowie Fusions- und Übernahmekosten (M&A) und Post-Merger-Integrationskosten (PMI) im Zusammenhang mit der übernommenen ASCO-Gruppe, die sich auf 1,2 Mio. EUR belaufen.

Betriebsergebnis (EBIT)

Das operative Betriebsergebnis (EBIT) zum 30. Juni 2022 erreichte einen Wert von -18,0 Mio. EUR, verglichen mit -18,5 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021, was auf die oben genannten einmaligen und nicht-operativen Effekte zurückzuführen ist. Unter Berücksichtigung dieser Anpassungen würde sich das bereinigte EBIT auf -12,7 Mio. EUR verbessern.

Die Gesamtaufwendungen für Abschreibungen beliefen sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 auf 46,6 Mio. EUR gegenüber 34,7 Mio. EUR im gleichen Zeitraum 2021. Dieser Anstieg spiegelt das anhaltende Engagement für Investitionen in neue und verbesserte Produktionskapazitäten wider. Es wurden keine Anpassungen der Abschreibungen (Wertminderung) vorgenommen.

Entwicklung von Nettoumsatz und ber. EBITDA je Segment

in MEUR Aerostructures E-Mobility Energy HY1 2021 HY1 2022 HY1 2021 HY1 2022 HY1 2021 HY1 2022 Net Sales 117.1 257.5 55.0 94.6 187.5 227.4 yoy growth +119.9% - +71.7% - +21.3% - Adj. EBITDA 12.3 26.7 2.1 8.0 6.0 3.1 yoy growth +117.1% - +281.0% - -48.3% -

In den ersten sechs Monaten 2022 erwirtschaftete Montana Aerospace einen konsolidierten Nettoumsatz von EUR 578,8 Mio., der um 61,1% über dem Vorjahreswert von EUR 359,4 Mio. liegt, was eine Trendumkehr des Covid-19 bedingten Rückgangs bedeutet und das Niveau vor der Pandemie sogar deutlich übertrifft. Darüber hinaus stieg das ber. EBITDA um 50,3% auf EUR 33,9 Mio.

