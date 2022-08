BHP - Oz hat ein unverbindliches Übernahmeangebot der BHP Group Ltd abgelehnt. Hochdorf Holding: Nettoerlös erfreulich - Material- und Energiekosten beeinflussen Halbjahresergebnis negativ Veolia verkauft britisches Entsorgungsgeschäft für 2,4 Mrd EUR an Macquarie Siemens Energy will Prognose schaffen - Nettoverlust aber höher Hypoport SE: Trotz Unsicherheiten im Marktumfeld starkes Umsatzwachstum und Ergebnis im erstes Halbjahr 2022 Lufthansa sieht im aktuellen Flugchaos das Schlimmste als überwunden an q.beyond: robustes Wachstum in herausforderndem Umfeld Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG ...

