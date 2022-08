HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3211 Peter Haidenek würde ebensogut in den Sport- wie in den Börsepodcast passen, ist er doch Vize-Weltmeister seiner Altersklasse im Triathlon. Der gebürtige Deutsche und langjährige Polytec-CFO wurde dafür im Jahr 2016 auch als einziger "Legionär" (weil eben Deutscher, aber in Ö tätig) mit unserem Business Athlete Award ausgezeichnet. Und freilich reden wir in dieser Börsepeople-Folge auch über den trainingsintensiven Triathlon-Sport, machmal muss man halt hohe sportliche Ziele aufgrund beruflicher Professionalität zurückstellen. So auch heuer im Herbst, denn Peter ist seit kurzem CFO bei der aussichtsreichen Firma Croma Pharma, die auf die industrielle Fertigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...