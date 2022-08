Heute im gabb: Um 10:50 liegt der ATX TR mit +0.14 Prozent im Plus bei 6411 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -18.32% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +2.06% auf 47.1 Euro, dahinter Addiko Bank mit +1.72% auf 10.375 Euro und Rosenbauer mit +1.42% auf 35.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13631 (+0.06%, Ultimo 2021: 15884, -14.19% ytd). - PIR-News: Andritz, Valneva, CA Immo, Kontron- Frequentis, Flughafen Wien, Peter Haidenek Croma Pharma, Corinna Choun- Joachim Schönbeck führt den 5. Tag im CEO-Ranking- Börsegeschichte 8.8.: Extremes zu Do&Co und Lenzing- Österreich-Depots: Stabiler Wochenbeginn- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.06% vs. last gabb, -3.55% ytd, +74.10% seit Start 2013 Die August-Ausgaben des gabb sind ...

