Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3213 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/87 geht es um die in der Vorwoche ge-relaunchte www.boersenbrief.at , der Website des Börsenwerte IF Verlag, die Dachmarke für sechs unabhängige Börseninformationsdienste im deutschsprachigen Raum. Weiters: Wir suchen das schönste Logo und die beste Aktie, Andritz hat einen neuen Auftrag, CA Immo gibt ein Update zu Rumänien und Analysten Updates zu Kontron und voestalpine. Und: Die Andritz-Legende könnte ams Osram aus dem Tiefschlag wecken bzw. Valneva und die Zecken. ...

