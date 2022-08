Andritz erhielt von der japanischen Toyo Engineering Corporation den Auftrag zur Lieferung eines PowerFluid-zirkulierenden Wirbelschichtkessels mit einer Leistung von 50 MW auf EPS-Basis. Der Kessel wird Teil des Biomassekraftwerks im japanischen Gobo. Die Inbetriebnahme ist für 2025 vorgesehen. Andritz wird einen Biomassekessel und ein Rauchgasreinigungssystem für das Wakayama Gobo Biomassekraftwerk G.K. in Japan liefern. Dieses ist bereits das 12. Projekt, das in Zusammenarbeit mit Toyo Engineering durchgeführt wird.Andritz ( Akt. Indikation: 46,54 /46,60, 0,67%) CA Immo startet exklusive Verhandlungen in Bezug auf die im November angekündigte Verkaufs-Absicht des rumänischen Immobilien-Portfolios. Der Ausgang dieses Prozesses sei noch ungewiss, betont die ...

