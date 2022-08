Valneva legt heute einen Traumstart hin. So schießt die Aktie um rund fünf Prozent nach vorne. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Valneva erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Valneva-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 22,59 USD. Die Spannung ist also förmlich zu greifen.

Investoren, die für Valneva bullish ...

Den vollständigen Artikel lesen ...