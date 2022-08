Der amerikanische Konzern Welltower Inc. (ISIN: US95040Q1040, NYSE: WELL) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 61 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus. Die Auszahlung erfolgt am 31. August 2022 (Record day: 23. August 2022), wie am Dienstag berichtet wurde. Nach Firmenangaben ist dies die 205. Quartalsdividende in Folge. Im April 2020 wurde die Dividende von 0,87 US-Dollar auf 0,61 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...