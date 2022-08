DE30 prallt an lokaler Unterstützung ab E.ON SE (EOAN.DE) senkt Wert der Nord Stream 1-Beteiligung TUI-Aktie (TUI.DE) legt trotz schwacher Quartalszahlen zu Die wichtigsten europäischen Indizes notieren am Mittwoch trotz Schwäche im Technologiesektor leicht im Plus. Die Volatilität ist jedoch gedämpft, da die Anleger auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten im Laufe des Tages warten, die weitere Hinweise auf den Zinserhöhungspfad der Fed ...

