Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3225 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/90 geht es um eine Frequents auf virtuellem High, den besten Wienerberger-Tag seit 28 Monaten und das Erklären-Können der Wienerberger IR, eine S Immo-Präzisierung. Weiters sehr sehr viele News: Mayr-Melnhof und Post nach Zahlen top, Do&Co mit IAS-Abschreibungs-Thema, ich habe - Risikohinweis - die Aktie aufgestockt. Valneva passt den Ausblick an und Kontron besetzt den CFO neu. Aus dem AT&S-Umfeld gibt es einen mächtigen Kauf. Erwähnt werden: - Wienerberger und Der ...

