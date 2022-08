Die Aktien von Disney (DIS.US) sprangen vor der Börseneröffnung um über 8,0% in die Höhe, nachdem der Unterhaltungsriese besser als erwartete Quartalsergebnisse vorgelegt hatte, was zum Teil auf höhere Ausgaben in den heimischen Themenparks und vor allem auf die steigende Zahl der Disney+-Abonnements zurückzuführen war. Der Gewinn des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 36,0% auf 1,09 USD pro Aktie und übertraf damit die Schätzungen der Refinitiv-Analysten von 96 Cents. ...

