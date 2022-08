Moody's warnt vor Kreditrisiken wegen Gaskrise >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Israel Natural Gas Lines to Invest in ... » LKQ Corporation gibt die Ergebnisse für ... Ratings unter Druck: Moody's warnt vor Kreditrisiken wegen Gaskrise Mögliche Engpässe in der Gasversorgung können die Kreditwürdigkeit von Staaten belasten. Italien droht der Abstieg in den Ramschbereich. Deutschland gilt als widerstandsfähig.

Den vollständigen Artikel lesen ...