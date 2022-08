Bei Exxon Mobil feiern heute die Bullen. So wird der Kurs aktuell rund drei Prozent nach vorne geschoben. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Rallye oder nur ein kurzes Strohfeuer?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Exxon Mobil der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Exxon Mobil-Analyse einfach hier klicken.

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund fünf Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 97,52 USD liegt der Hochpunkt. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Pessimistische Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...