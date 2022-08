Im Zuge der heute vorgelegten Quartals-Zahlen, teilte der Caterer DO & CO zudem mit, dass British Airways nun frische Menüs von DO & CO auch in der Economy Class ihrer Langstrecke anbietet, anstatt tefgekühlte Mahlzeiten von Drittlieferanten. "Es gibt hier ein Umdenken bei den Airlines und den Fluggästen, wir sehen hier ein enormes Potenzial", fasst CEO Attila Dogudan beim Conference Call zusammen. British Airways bietet damit nicht nur mehr regionale und marktfrische Waren an, sondern reduziert zusätzlich den CO2-Ausstoß durch die Vermeidung von langen Transportwegen von einzelnen Lebensmitteln sowie auch von langen Lieferketten. Allein in London sollen in diesem Jahr 5 Mio. frische Mahlzeiten ausgeliefert werden, führt Co CEO Gottfried ...

