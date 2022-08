Um 12:22 liegt der ATX TR mit +0.48 Prozent im Plus bei 6548 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -16.57% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Zumtobel mit +2.55% auf 7.035 Euro, dahinter RBI mit +2.14% auf 13.625 Euro und Uniqa mit +1.85% auf 7.14 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13740 (+0.42%, Ultimo 2021: 15884, -13.50% ytd). - PIR-News: Rosenbauer, Frequentis, DO & CO, Valneva, Polytec ...- Wienerberger und Jürgen Wahl- Reingehört bei Österreichische Post- Reingehört bei Polytec- Unser Robot sagt: Wienerberger, Do&Co, Mayr-Melnhof und weitere Aktien auffällig; Heimo Scheuch führt den 2. Tag im CEO-Ranking- Börsegeschichte 12.8: George Soros- Österreich-Depots: Do&Co-Zusatztrade mit Gewinn geschlossen- wikifolio Stockpicking Österreich ...

