Kalenderwoche 32 (08.08. bis 12.08.22) am KMU-Anleihemarkt - der FC Schalke 04 hat den Inhabern seiner jüngsten S04-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQS49) einen einmaligen Bundesliga-Aufstiegsbonus in Höhe von 2,0% bezogen auf den ausstehenden Nennbetrag ausgezahlt. Dieser Aufstiegsbonus wurde im Anleiheprospekt verankert. Anspruchsberechtigt sind die Anleihegläubiger, die bei Geschäftsschluss der Börse Frankfurt am Tag vor dem Auszahlungstag (12.08.22) des Bundesliga-Bonus Inhaber der Schuldverschreibungen sind. Die im April begebene Schalke 04-Anleihe 2022/27 wird jährlich mit 5,50% verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 5. Juli 2027. Der Solarproduzent Photon Energy N.V. hat nach ungeprüften Zahlen sowohl Umsatz als auch EBITDA im zweiten Quartal des Jahres mehr als verdoppelt und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022 von den bisher 65 auf 85 Mio. Euro sowie die EBITDA-Prognose von bisher 18 auf 24 Mio. Euro erhöht. Zudem meldet das Unternehmen auch für den Monat Juli Rekordeinnahmen.

Die Metalcorp Group hat im ersten Halbjahr 2022 nach eigenen Angaben ein Rekordergebnis erzielt, so konnte der Umsatz von 303,6 auf 511 Mio. Euro sowie das EBITDA von ...

