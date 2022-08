An derBörse notiert Traction Uranium per 11.08.2022, 01:12 Uhr bei 0.43 CAD. Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Traction Uranium einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Traction Uranium jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung. 1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in ...

