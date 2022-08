Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zu Polytec: "Wir erwarten, dass sich die Ergebnisse von Polytec in der 2. Jahreshälfte erholen dürften, da Kompensationszahlungen der OEM (für höhere Material- und Energiekosten etc.) normalerweise im 4. Quartal gebucht werden. Wir rechnen jedoch nicht mit einer signifikanten Margenerholung auf- grund der anhaltenden Energie- und Lohnkosteninflation. Wir bleiben bei unserer Halten-Empfehlung da wir derzeit keine Kurs-Trigger für die Aktie sehen." Zu Wienerberger: "Nach der sehr starken 1. Jahreshälfte, signalisiert das untere Ende der Guidance einen EBITDA-Rückgang um ...

