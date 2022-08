LEG Immobilien spielte zuletzt seine ganze Stärke aus und beendete die Woche mit einem deutlichen Plus. Immerhin ergibt sich im Wochenvergleich ein Plus von 3,19 Prozent. ein der fünf Sitzungen beendete die Aktie im grünen Bereich. Den größten Anstieg verzeichnete LEG Immobilien dabei am Montag mit einem Plus von 3,03 Prozent. Gehen die Bullen jetzt zum Angriff über?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...