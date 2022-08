Bei Vonovia feierten in der vergangenen Woche die Bullen. Immerhin gewannen die Notierungen im Verhältnis zu Vorwoche rund 3,18 Prozent. Insgesamt drei der fünf Handelstage beendete das Wertpapier mit Zugewinnen. Dabei kletterte Vonovia am Mittwoch mit einem Plus von 2,13 Prozent am stärksten. Schaltet Vonovia dadurch in den Hausse-Modus?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. So genügt mittlerweile ein weiterer kleiner Anstieg für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...