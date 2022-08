Bei Cancom knallen die Sektkorken. Immerhin beträgt das Plus im Vergleich zur Vorwoche rund 3,51 Prozent. Für den Titel ging es an drei der fünf Tage nach oben Ein Plus von 5,38 Prozent am Mittwoch bedeutete für Cancom dabei den höchsten Tagesgewinn. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund zwei Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...