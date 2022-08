Für Cancom-Aktionäre ist heute Saure-Gurken-Zeit angesagt. Denn die Aktie gibt unmittelbar nach der Eröffnung rund vier Prozent nach. Nur noch 34,02 EUR müssen damit für eine Aktie gezahlt werden. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Cancom-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Cancom der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Cancom-Analyse einfach hier klicken.

Obwohl es heute Verluste zu verzeichnen gibt, sieht die Technik unverändert gut aus. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite So genügt ein Anstieg von rund sechs Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Diese Bestmarke stellt sich auf 36,00 EUR. Vor uns liegen also ein paar äußerst spannende Tage.

Turnaround-Spezialisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...