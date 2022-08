Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3236, alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - der LLB Aktien Österreich-Fonds von Paul Pichler hat in der jüngsten VÖIG-Performanceliste die Führung bei den Austro-Aktienfonds übernommen. Und zwar gleich in der Sicht 1 Jahr, 3 Jahre und 5 Jahre (AT0000859491). Die Top Holdings des 17,6 Mio. schweren Fonds: 1. Austria Technologie & Systemtechnik AG 7,63 %2, Erste Group Bank AG 5,96 %3. Wienerberger AG 5,93 %4. Bawag 5,42 %5. Kontron 5,31 %6. OMV 5,16 %7. Strabag 4,76 %8. Andritz 4,71 %9. EVN 4,40 %10. Lenzing AG 4,26 % - Gratulation an meine Unlängst-SportWoche-Podcast-Gäste Vasiliki, Anna-Maria, Eirini Alexandri bzw. Sofia Polcanova zu ...

