Draftkings zelebriert heute einen regelrechten Traumstart. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund drei Prozent. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Ziehen sich die Bären nun komplett zurück und überlassen den Bullen das Feld?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Draftkings-Analyse einfach hier klicken.

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund 0,2 Prozent. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 21,40 USD. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...