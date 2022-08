Der US-Verpackungshersteller Sealed Air Corp. (ISIN: US81211K1007, NYSE: SEE) zahlt eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents an seine Investoren. Die Ausschüttung erfolgt am 23. September 2022 (Record date: 9. September 2022). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,80 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 59,29 US-Dollar (Stand: 16. August 2022) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,35 Prozent. Im Mai 2021 ...

