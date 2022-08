STS hat eine gemischte Halbjahresbilanz vorgelegt. Insbesondere das Geschäft in China hat stark gelitten, da der dortige Markt für schwere Nutzfahrzeuge nach dem Auslaufen einer Sonderkonjunktur massiv eingebrochen ist. Demgegenüber konnten die beiden anderen Sparten Plastics und Materials, deren Schwerpunkt in Europa liegt, deutlich zulegen und auch das EBITDA verbessern. Insgesamt musste STS in den ersten sechs Monaten eine Umsatzkontraktion um 12,9 Prozent auf 117,4 Mio. Euro hinnehmen, die zu ...

