Marktkommentar von Tobias Müller, Portfoliomanager bei T. Rowe Price European Strategies: Wie eine ESG-Revolution die europäischen Anlagemöglichkeiten verändert. "Europäische Anleger sind seit mehr als einem Jahrzehnt die Hauptinvestoren in ESG-Fonds. In den letzten drei Jahren flossen praktisch alle Netto-Investitionsströme in der Region in ESG-gekennzeichnete Fonds. Diese Vermögenswerte übersteigen nun 4 Billionen USD (siehe Abb. 1), d. h. mehr als ein Drittel der insgesamt investierten Mittel. ...

