Die Macht von Zeittoleranz. Im aktuellen Hin und Her der Kapitalmärkte ist Geschwindigkeit offensichtlich Trumpf. Jede noch so kleine Information wird sofort auf Aktualität geprüft um, so frühzeitig wie möglich, den Schmetterling zu erkennen, der 5000 Kilometer weiter das Gewitter erzeugt. Die Analyse des Verhaltens chinesischer Reissäcke ist mittlerweile ins Zentrum der Kapitalmärkte gerückt. Das, was dieses Verhalten bestätigt oder nicht, welche Kursreaktion daraus entsteht, ist jedoch ein Tropfen Milch gegen die Finsternis in Bezug auf längerfristige Investitionsmuster. Diese langfristig ausgelegten Investitionen, die als steter Begleiter innerhalb der Börsenliteratur bestehen und den investierten Wohlstand als Ziel haben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...