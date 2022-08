Wien (www.fondscheck.de) - Ab Ende August 2022 verstärkt Alex Bibani das Thematic-Equity-Team von Allianz Global Investors (AGI), so die Experten von "FONDS professionell".Von London aus werde der 43-Jährige schwerpunktmäßig thematische Aktienstrategien managen, die anhand der 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ausgerichtet seien, wie etwa den Fonds Allianz Positive Change (ISIN LU2211815142/ WKN A2QAF8), dessen neuer verantwortlicher Portfoliomanager er werde. Darüber hinaus werde Bibani Mitglied des Portfoliomanagementteams und stellvertretender Fondsmanager für den Allianz Global Sustainability (ISIN LU0158827195/ WKN 157662). Er berichte an Andreas Fruschki, Head of Thematic Equity. Über diese Personalie informiere das Unternehmen per Pressemitteilung. ...

