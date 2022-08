Arg strapaziert werden heute die Nerven von Walgreens-Anteilseignern. Schließlich weist die Aktie ein Minus von rund zwei Prozent aus. Damit verbilligen sich die Anteilsscheine auf nur noch 41,14 USD. Wie weit geht es noch nach unten?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Walgreens der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Walgreens-Analyse einfach hier klicken.

Obwohl es heute Verluste zu verzeichnen gibt, sieht die Technik unverändert gut aus. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite Unter dem Strich genügt ein Plus von rund zwei für den Sprung auf ein neues Monatshoch. Der bisherige Bestwert liegt bei 42,10 USD. Die Brisanz hat sich also noch einmal deutlich verstärkt.

Börsianer, die von Walgreens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...