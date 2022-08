Arg strapaziert werden heute die Nerven von PayPal-Anteilseignern. So büßt der Kurs satte rund zwei Prozent ein. Der Preis für ein Papier liegt damit jetzt nur noch bei 99,81 USD. Ist das nun das Signal zum Einstieg oder sollten Anleger noch Vorsicht walten lassen?

Kursverlauf von PayPal der letzten drei Monate.Für eine ausführliche PayPal-Analyse einfach hier klicken.

Obwohl der heutige Tag keinen Anlass zur Freude gibt, ist technisch noch alles in Butter. Denn ein wichtiger Widerstand liegt noch immer in Griffweite. Schließlich ergibt sich bis dahin nur ein Abstand von rund drei Prozent. Diese nächste Hürde liegt bei 103,03 USD. Uns stehen also ein paar spannende Tage bevor!

