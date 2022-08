Deutsche Telekom -0.28% 3nd5t4ti0n (MMTRADES): Telekom tut sich in letzter Zeit schwer und kommt nicht über die Hochs mehrfach abgeprallt daher erstmal mehr als die Hälfte an Gewinnen realisiert knapp 8 %. (18.08. 07:26) >> mehr comments zu Deutsche Telekom: www.boerse-social.com/launch/aktie/deutsche_telekom_ag Evotec 0.49% 3nd5t4ti0n (MMTRADES): Allgemein gefällt mir der Markt aktuell nicht ganz so gut, daher nehme ich ein paar Chips vom Tisch. Evotec Chart trübt sich etwas ein daher hier eine kleine Mitnahme von 20% Gewinnen (18.08. 07:25) >> mehr comments zu Evotec: www.boerse-social.com/launch/aktie/evotec_oai_ag SMA Solar 2.37% 3nd5t4ti0n (MMTRADES): Hier rechne ich mit einer leichten Konsolidierung. Daher aktuell auch nur ein kleinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...