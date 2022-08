Die amerikanische Kaufhauskette Nordstrom Inc. (ISIN: US6556641008, NYSE: JWN) schüttet am 14. September 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,19 US-Dollar aus. Record date ist der 30. August 2022. Nordstrom hatte die Dividendenzahlung im April 2022 (0,19 US-Dollar) wieder aufgenommen, nachdem diese im Frühjahr 2020 ausgesetzt wurde. Zuvor wurde letztmals im März 2020 eine vierteljährliche Dividende (0,37 US-Dollar) bezahlt. Somit ...

