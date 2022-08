Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Sonstiges

Erster Quartiersamstag der BKB: Am 20. August 2022 in Riehen



18.08.2022 / 11:15 CET/CEST



Wie bereits angekündigt - auch im Zusammenhang mit dem Entscheid, die PS-Versammlung nicht mehr weiterzuführen - organisiert die Basler Kantonalbank (BKB) künftig zwei bis drei Quartiersamstage pro Jahr. Der erste Anlass findet am 20. August 2022 von 10 bis 17 Uhr auf dem Riehener Dorfplatz statt, der zweite folgt dann am 24. September 2022 im Gellert. Geplant sind bunte Events mit Darbietungen aus dem Quartier und Aktivitäten für Jung und Alt bei den Filialen der BKB. «Verpflegungs-Velos» sorgen für ein vielseitiges Angebot an Speis und Trank von lokalen Anbietern, das für jeweils einen symbolischen Beitrag von 1 Franken bezogen werden kann. Die Quartiersamstage werden gemeinsam mit der Stiftung Pro UKBB durchgeführt, die sich für das Wohl der jungen Patientinnen und Patienten des Kinderspitals sowie deren Familien einsetzt. Sämtliche Erlöse fliessen vollumfänglich an die Stiftung und kommen damit Kindern und Jugendlichen zugute. Basil Heeb, CEO der BKB, freut sich auf den Dialog mit der Bevölkerung: «Mit den Quartiersamstagen leisten wir einen Beitrag zur Lebensqualität und fördern den Austausch in den Quartieren. Auf diesem Weg möchten wir uns auch bei der Stadt, den Kundinnen und Kunden sowie allen Baslerinnen und Baslern für ihre Treue und ihre Sympathie bedanken. Feiern Sie mit uns!» Medienmitteilung (PDF) Für weitere Auskünfte

