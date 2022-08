Nachlese Podcast Mittwoch Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3238, alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) In Folge S2/94 warnt Wolfgang Matejka vor brutaler Ausdünnung des Streubesitzes in Wien: "Die Wiener Börse hat zum Ausverkauf gerufen, ohne es offensichtlich zu wissen". Das ist die Überleitung zur S Immo, bei der es im letzten Moment doch noch einen hohe Annahmequote des CPI-Angebotes gegeben hat, das kann aber auch dem Procedere geschuldet sein. Zahlenleger FACC lädt die Aktionär:innen und Podcast-Hörer:innen zum Aktionärstag am 13.9. ein: https://www.photaq.com/page/pic/92734/ (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.08.)

