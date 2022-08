GKN Automotive hat einen neuen Prüfstand für Antriebsstrangkomponenten von E-Fahrzeugen entwickelt. Der neue Echtzeit-Prüfstand am Standort in Offenbach kann laut GKN die extremen Antriebskräfte und das höhere Drehmoment elektrifizierter Antriebsstränge bewältigen. Konventionelle Prüfstände seien nicht in der Lage, die hohen Anforderungen wie beispielsweise für Antriebswellen-Tests der neuesten Generation ...

